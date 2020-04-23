متظاهرون من الضاحية يحتجون على سعر الدولار!

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شهدت بعض مناطق بيروت والضاحية الجنوبية تظاهرات احتجاجا على تردي الاوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، لاسيما مع انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار.



ففي منطقة المشرفية نزل عدد كبير من الدراجات النارية احتجاجا على الاوضاع الراهنة وغلاء المعيشة، وشهدت منطقة السفارة الكويتية احتجاجات مماثلة.



وفي وسط بيروت، عمد بعض الشبان الذين وصلوا على دراجاتهم النارية الى تخريب ما تبقى من رموز الحراك في ساحة الشهداء، حيث سكبوا مادة البنزين في محاولة لإشعال "قبضة الثورة"، إلا انهم لم ينجحوا وحطموا احدى اللوحات الفنية البيئية، فسارعت القوى الأمنية الموجودة في المنطقة لمنعهم من استكمال اعمال التخريب.