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هل سيتم تخفيف إجراءات التعبئة تدريجيًا؟

23
APRIL
2020
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ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس "كورونا"، مساء اليوم في السراي الحكومي، حضرها نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر عدره، وزير الصحة حمد حسن، وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، وزير الاشغال العامة والنقل ميشال النجار، وزير التربية طارق المجذوب، وزير الطاقة ريمون غجر، وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى، وزير الصناعة عماد حب الله، وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفيه، وزير الاقتصاد راوول نعمه، وزيرة الاعلام منال عبد الصمد، وزيرة العمل لميا يمين، الأمين العام لمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري، المدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وبحث المجتمعون في إجراءات التعبئة العامة، كما جرى النقاش حول وضع خطة للمرحلة المقبلة للنظر في إمكانية تخفيف الإجراءات تدريجيًا.

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