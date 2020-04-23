استكمال دراسة التدابير اللازمة لعودة اللبنانيين من الخارج

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رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب مساء اليوم في السراي الحكومي اجتماع اللجنة الوزارية لاستكمال دراسة التدابير اللازمة لعودة اللبنانيين من الخارج، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر عدره، وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، وزير الاشغال العامة والنقل ميشال النجار، وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وزيرة الاعلام منال عبد الصمد، وزيرة العمل لميا يمين، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري، مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفير غدي خوري، رئيس مجلس ادارة شركة لطيران الشرق الأوسط محمد الحوت. وجرى خلال الاجتماع البحث في الترتيبات اللوجستية للمرحلة الثانية من عملية عودة اللبنانيين.