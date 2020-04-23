ابي رميا يلتقي بوزير الداخلية : أموال الصندوق البلدي المستقل ومستحقات القرى والبلدات ومحافظة كسروان جبيل على طاولة البحث

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التقى عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا يرافقه مدير مكتبه الاستاذ هاني عماد وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي و كانت جولة أفق حول الأوضاع العامة في البلاد وخاصة في قضاء جبيل.

وحيّا ابي رميا الجهود التي تقوم بها الحكومة في هذا الظرف الاقتصادي والمعيشي الذي ورثته نتيجة ٣٠ سنة من سياسات خاطئة وإدارة غير مسؤولة لمقدرات الوطن.

ثم تناول البحث ملف المستحقات المالية المتوجبة من الصندوق البلدي المستقل للبلديات خاصة في هذه المرحلة لما يتطلّب منها من جهود لمواجهة فيروس كورونا . هذه البلديات التي تعاني من شح مالي نتيجة عدم حصولها على مستحقاتها. الأمر عينه، ينطبق على البلدات التي يديرها المخاتير والتي تنتظر هي الأخرى مستحقاتها مما يسمى انماء القرى وانعاشها.

ولفت ابي رميا ان الوزير فهمي أبلغه ان وزارة الداخلية قامت بعملها حيال هذا الموضوع والأمر أصبح في عهدة وزارة المالية.

وتطرق النائب ابي رميا الى معمل حبالين لمعالجة النفايات وعمل الشركة المشغلة لهذا المعمل والتي لم تحصل على مستحقاتها بعد.

ونقل ابي رميا مطالب ادارية من قبل عدد من بلديات جبيل ووعد الوزير بالمتابعة.

كما طالب ابي رميا بالتسريع في تعيين محافظ لمحافظة كسروان الفتوح وجبيل، والبدء بالانشاءات المطلوبة في سرايا جونية لتصبح مؤهلة لتكون مركزاً للمحافظة، لافتاً الى ان هناك دراسات أجريت في هذا الصدد، فنكون بذلك قد وضعنا محافظة كسروان الفتوح وجبيل على السكة التنفيذية الصحيحة.

وفي الختام، نوّه ابي رميا بعمل وزارة الداخلية والبلديات ومتابعتها للملفات على المستوى الوطني والأمني، مهنئاً فهمي على الجهود المبذولة

خاصة لناحية التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس الكورونا.