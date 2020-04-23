ذكرى المجازر الارمنية ٢٤ نيسان: للامتنان والمطالبة بالعدالة واستمرار القضية

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- سيرينا خفرديان -

السبت الاسود في٢٤ نيسان، من عام ١٩١٥ لعام ٢٠٢٠، ١٠٥ سنوات مضت على المجازر الارمنية التي اقترفتها السلطنة العثمانية بحق الشعب الارمني.



نحن اللبنانيون من اصل أرمني المنتسبون الى التيار الوطني الحر لا يمكننا ان ننسى القضية الارمنية وما يوم ٢٤ نيسان سوى يوم ذكرى وامتنان ومطالبة بالعدالة.



في يوم ٢٤ نيسان في ١٩١٥ خسر الشعب الارمني المعركة لكنه حمل صليبه وربح القضية التي هي قضية عدالة بامتياز.



الشعب الارمني هو ضحية لابادة جماعية هي الاولى في القرن العشرين، اكثر من مليون ونصف شخص هم ضحايا مجازر تلك الابادة.

ذكرى ٢٤ نيسان هي ذكرى امتنان للبنان وكل الدول العربية والعالم التي استقبلت وحمت الشعب الارمني.



وطالما ان ورثة مرتكبي هذه الجريمة يواصلون سياسة النكران لن يسكت شعبنا ولن يخمد صوته ولن تقف مسيرة النضال حتى احقاق الحق والعدالة لان الشعب الذي لديه الايمان بالحياة لا يموت.