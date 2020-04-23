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التيار يتقدّم بإخبار بشأن تحويل مليارات الدولارات الى الخارج

23
APRIL
2020
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صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر البيان التالي: 
 
في إطار استكمال معركته في استعادة الأموال المهرّبة الى الخارج وبعدما قام بعدّة خطوات مع المصرف المركزي وفي المجلس النيابي، تقدّم النائب زياد أسود بتكليف من التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل بإخبار إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بشأن تحويل مليارات الدولارات إلى الخارج في عام ٢٠١٩ وخصوصاً ما بعد 17 تشرين الاول بصورة استنسابية واستمرار هذا الأمر لغاية تاريخه، ما أثقل كاهل الاقتصاد وأضرّ بالمودعين وخصوصاً الصغار منهم. وأرفق التيار إخباره هذا بمستندات ثبوتية للركون إليها، مطالباً باتخاذ التدابير القضائية والقانونية اللازمة لملاحقة مرتكبي هذه الافعال واعادة الأموال. 
 
كذلك سيقوم التيار قريباً بتقديم اقتراح قانون لمقاربة هذه القضية من زاوية وقف النزف المستمر من الاحتياط النقدي للبلد واستعادة ما قد خسرناه.
ويؤكد التيار استكمال معركته لمكافحة الفساد في مجلس النواب وفي القضاء بجدّية ودقّة بعيداً عن المزايدات والشعبوية، متمنياً أن يلاقيه الافرقاء السياسيون والقضاة والمجتمع في هذه المعركة، للتمكن من تحرير لبنان من الوباء الاخطر الذي هو الفساد.
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