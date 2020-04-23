الخطة .. لا "هيركات"

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اعلن الرئيس بري خلال الجلسة التشريعية"بأنّ معلوماتي تشير الى انّ الخطة الاقتصادية للحكومة قد أُنجزت وستُعرض على مجلس الوزراء"، قال رئيس الحكومة: "كنا سنناقشها هذا الأسبوع ولكن بسبب الجلسة العامة تأجّل النقاش إلى الأسبوع المقبل".

وقالت مصادر معنيّة بالخطة لـ"الجمهورية": "الخطة المحكي عنها، هي التي تمّ الاعلان عنها من قبل ايضاً، انما الجديد حولها هي تضمينها مجموعة الملاحظات التي تمّ تقديمها من قِبل الهيئات الاقتصادية والمجلس الاقتصادي الاجتماعي والنقابات والخبراء، إضافة الى تضمينها محوراً حول الرؤية الاقتصادية والاجتماعية".

وسألت "الجمهورية" وزير المال غازي وزنة عمّا اذا كانت الخطة تتضمن "هيركات" حول ودائع اللبنانيين، فقال: "الخطة لا تتضمّن هيركات".