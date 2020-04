عناوين الصحف ليوم الخميس 23 نيسان 2020

A + A -

الأخبار: لم نتجاوز الخطر!

توتّر بين بري ودياب... المستقبل والاشتراكي يسقطان مشروع الحكومة: لا لدعم الأُسَر الأكثر فقراً!



الديار: الجلسة التشريعية: المستقبل والاشتراكي «طيرا» النصاب... فاختلف بري مع دياب

«أمانة مجلس النواب» تهاجم دياب وحكومته: عليكم تعلم إرسال مشاريع القوانين

دياب يتخوف من مخطط «داخلي وخارجي» لإفشال الحكومة وإيصال الدولار الى 5 ألاف ليرة



نداء الوطن: مزراب "الكهرباء" تابع... 313 مليون دولار للمشغّلين!

بري يؤنّب دياب... "بحكيك يا حسّان لتسمع يا جبران"!

اللواء: الطبقة السياسية تسقط «أحلام دياب».. والمعركة مع سلامة غداً

برّي يطالب «التكنوقراط» بتعلم التشريع.. ومخاوف من هجوم الكورونا على اللاجئين والنازحين

البناء: كورونا يواصل التقدّم بأحصنة جديدة: تركيا وروسيا وكندا والسعوديّة وسنغافورة والبيرو توقعات عالميّة بأونصة ذهب بـ 3000$… ومخاوف لبنانيّة من دولار بـ 5000 ليرة نهاية سلبيّة للجلسة النيابيّة… وتبادل اتهامات… و«رسائل» توتر بين بريّ ودياب

النهار: بومبيو لـ"النهار": ندعم لبنان شرط احترام الشعب

الجمهورية: طار النصاب ..فاختلف الرؤساء



the daily star: Lebanon to extend lockdown until May 10



l'orient le jour: Au Parlement, des renvois en commission à la pelle et une fin en queue de poisson