عناوين الصحف ليوم الخميس 23 نيسان 2020

الأخبار: لم نتجاوز الخطر!
توتّر بين بري ودياب... المستقبل والاشتراكي يسقطان مشروع الحكومة: لا لدعم الأُسَر الأكثر فقراً!
الديار: الجلسة التشريعية: المستقبل والاشتراكي «طيرا» النصاب... فاختلف بري مع دياب
«أمانة مجلس النواب» تهاجم دياب وحكومته: عليكم تعلم إرسال مشاريع القوانين
دياب يتخوف من مخطط «داخلي وخارجي» لإفشال الحكومة وإيصال الدولار الى 5 ألاف ليرة
نداء الوطن: مزراب "الكهرباء" تابع... 313 مليون دولار للمشغّلين!
بري يؤنّب دياب... "بحكيك يا حسّان لتسمع يا جبران"!
اللواء: الطبقة السياسية تسقط «أحلام دياب».. والمعركة مع سلامة غداً
برّي يطالب «التكنوقراط» بتعلم التشريع.. ومخاوف من هجوم الكورونا على اللاجئين والنازحين
البناء: كورونا يواصل التقدّم بأحصنة جديدة: تركيا وروسيا وكندا والسعوديّة وسنغافورة والبيرو توقعات عالميّة بأونصة ذهب بـ 3000$… ومخاوف لبنانيّة من دولار بـ 5000 ليرة نهاية سلبيّة للجلسة النيابيّة… وتبادل اتهامات… و«رسائل» توتر بين بريّ ودياب
النهار: بومبيو لـ"النهار": ندعم لبنان شرط احترام الشعب
الجمهورية: طار النصاب ..فاختلف الرؤساء
the daily star: Lebanon to extend lockdown until May 10
l'orient le jour: Au Parlement, des renvois en commission à la pelle et une fin en queue de poisson