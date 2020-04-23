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عناوين الصحف ليوم الخميس 23 نيسان 2020

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 الأخبار: لم نتجاوز الخطر!

توتّر بين بري ودياب... المستقبل والاشتراكي يسقطان مشروع الحكومة: لا لدعم الأُسَر الأكثر فقراً!

 

 


الديار: الجلسة التشريعية: المستقبل والاشتراكي «طيرا» النصاب... فاختلف بري مع دياب
«أمانة مجلس النواب» تهاجم دياب وحكومته: عليكم تعلم إرسال مشاريع القوانين
دياب يتخوف من مخطط «داخلي وخارجي» لإفشال الحكومة وإيصال الدولار الى 5 ألاف ليرة

 

 


نداء الوطن: مزراب "الكهرباء" تابع... 313 مليون دولار للمشغّلين!
بري يؤنّب دياب... "بحكيك يا حسّان لتسمع يا جبران"!

 

 

 

اللواء: الطبقة السياسية تسقط «أحلام دياب».. والمعركة مع سلامة غداً
برّي يطالب «التكنوقراط» بتعلم التشريع.. ومخاوف من هجوم الكورونا على اللاجئين والنازحين

 

 

 

البناء: كورونا يواصل التقدّم بأحصنة جديدة: تركيا وروسيا وكندا والسعوديّة وسنغافورة والبيرو توقعات عالميّة بأونصة ذهب بـ 3000$… ومخاوف لبنانيّة من دولار بـ 5000 ليرة نهاية سلبيّة للجلسة النيابيّة… وتبادل اتهامات… و«رسائل» توتر بين بريّ ودياب

 

 

 

النهار: بومبيو لـ"النهار": ندعم لبنان شرط احترام الشعب

 

 

 

 

الجمهورية: طار النصاب ..فاختلف الرؤساء

 

 

 


the daily star: Lebanon to extend lockdown until May 10

 

 


l'orient le jour: Au Parlement, des renvois en commission à la pelle et une fin en queue de poisson

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