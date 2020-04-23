أسرار الصحف ليوم الخميس 23 نيسان 2020

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر مالية إن المواجهة الدائرة تحت الطاولة بين مصرف لبنان والمصارف في تقاذف كرة النار والمسؤولية بنتيجة مخاطر الانهيار تظهر في المواقف السياسية بين من يكتفون بمهاجمة فريق دون الآخر، بحيث إن قلة تحملهما معاً المسؤولية. وقالت المصادر إن تعاميم مصرف لبنان الأخيرة تأتي ضمن هذه الحرب، ولذلك ستعطلها المصارف بمعزل عن صوابيتها او أضرارها.

كواليس

توقعت مصادر نفطية موجة جديدة من انهيارات السوق النفطية خلال أيام قريبة مع الاقتراب من منتصف شهر أيار المقبل وظهور عجز السوق عن امتصاص الكميات المعروضة للبيع لشهر حزيران. وقالت المصادر إن الأزمة هذه المرة ستكون أشد قوة وعنفاً من التي سبقتها وسينتج عنها تدهور عام في أسواق النفط من دون استبعاد تأثر سعر الدولار عالمياً بذلك.



نداء الوطن: خفايا

يجزم مقربون من رئيس الحكومة أنّ أياً من القوى السياسية لم يفاتحه بالتعديل الوزاري وهو بدوره لم يطرحه على أي فريق، مؤكدين أن ما تمّ تداوله في هذا السياق لا صحة له من الأساس.

يتردد في أروقة العدلية أنّ اتفاقاً حصل يقضي بالتوقيع على التشكيلات القضائية على أن تحصل انتدابات في مواقع معينة سيبلغ شاغلوها سن التقاعد ليحل محلهم قضاة آخرون تم استبعادهم عن المناقلات الأخيرة.



اللواء: اسرار

همس

لمس نائب مخضرم، شارك في الجلسات التشريعية، مؤشرات تؤذن باشتباك سياسي للإطاحة بالحكومة الحالية؟



غمز

شكلت جهة رسمية غرفة عمليات لمتابعة تعاميم حاكم مصرف لبنان، الموزعة بين التكاثر والغموض.



لغز

تتهم دولة كبرى شخصية غير مدنية لبنانية، بالسعي إلى توفير أموال من دولة عربية لمساعدة جهة حزبية، على تخطي صعوبات قاسية في بيئتها!