عن إمكان إستقالة الحكومة .. "المستقبل": البلد لا يحتمل اي هزة سياسية

A + A -

مصادر تيار المستقبل اشارت ليلاً لـ«الديار» الى ان حكومة حسان دياب تدير الازمة لا اكثر ولا اقل، والظروف التي انتجت ثورة 17 تشرين الاول لا تزال قائمة لان شيئاً لم يتغيّر، لا بل انّ المشاكل والمصاعب تتفاقم اكثر فأكثر. ورأت انّ قرار الحكومة الحالية ليس بيدها، بل بيد مَن اتى بها الى الحكم، غامزة من قناة حزب الله ، فلا خطط اقتصادية ولا حلول او علاجات، سائلة عن الانجازات التي تحدث عنها رئيس الحكومة قبل ايام واعتبر ان نصفها قد تحقق، فيما لم نر حتى القليل من هذه الانجازات على ارض الواقع، كما لم نشهد مشاريع انقاذية في شتى القطاعات، مع اننا لا ننكر صعوبة مهام هذه الحكومة، لكنها اتت وهي على معرفة بكل واجباتها ومع ذلك وافقت ووعدت.

ورداً على سؤال حول تزامن مجيء الرئيس سعد الحريري مع عودة التحركات الشعبية ومدى مشاركة مناصريه فيها، نفت مصادر «المستقبل» ما يُردّد في هذا الاطار، ورأت بأن الحراك الشعبي ومن كل الطوائف نزل من تلقاء نفسه الى الشارع، لان الوضع لا يمكن ان يُحتمل بسبب تدهور الاوضاع بشكل غير مسبوق، فالجوع طرق ابواب اكثرية اللبنانيّين، والغلاء الفاحش والجنوني اصبح همهم الاوحد والاول.

وعن إمكانية إستقالة الحكومة كما يطمح البعض، اشارت الى ان البلد لا يحتمل اي هزة سياسية في هذه الظروف الدقيقة والصعبة جداً، مستبعدة حصول هذه الاستقالة.