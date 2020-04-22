الصحناوي: هذه هي اسرع طريقة لنسترد الاموال المنهوبة...

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غرد النائب نقولا صحناوي عبر "تويتر":"اسرع طريقة لنسترد الاموال المنهوبة انو نسمح للجنة التحقيق الخاصة بالتدقيق بكل حسابات الوزراء والنواب والمدراء العامين والموظفين الكبار، الحاليين والسابقين، وتقارنها من لحظة تسلم المنصب لليوم.

هالعملية فيها تصير بكم اسبوع، وبتقدر اللجنة تحدد الاموال المنهوبة، وكمان المسؤول الشريف ببين وما بضل اسمو حد المسؤول الفاسد، وما بعود كلن يعني كلن سارقين البلد.

اما بالنسبة لقوانين مكافحة الفساد فاكتريتها مقدمها تكتلنا، والمطلوب التأكد انو النصوص لي بدو يتصوت عليها ما بتتعارض مع الهدف الرئيسي من القوانين، لأنو تعودنا بلبنان انو الشيطان بالتفاصيل، وبمسيرة مكافحة الفساد الحقيقية، ما بدنا تنقر قوانين عنوانها حلو بس بتحمي الفاسدين بتفاصيلها.

ولهالسبب عم يتشغل النايب ابراهيم كنعان مع لجنة خاصة من النواب ليوحدوا المشاريع العديدة المقدمة ويحضروا رزمة مشاريع متجانسة بترجع للهيئة العامة لاقرارها بأسرع وقت".