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ابي رميا: الحكومة الحالية هي حكومة "اوادم" تعمل على تحقيق انجازات وطنية!

22
APRIL
2020
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أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون أبي رميا في حديث للOTV ان "اقتراحات القوانين الاصلاحية التي تقدمنا بجزء منها، امامها اسبوعان لدراستها في اللجان قبل التصويت عليها مجددا في الهيئة العامة لمجلس النواب، وعندها سيرى الناس من مع الاصلاح فعلا ومن مع مكافحة الفساد بالشعارات فقط"،لافتاُ الى ان "معركة مكافحة الفساد هي معركتنا الاساسية، وتجسّد تاريخنا النضالي، ونحن مستمرون بها تشريعيا حتى إقرار كل القوانين الخاصة بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين".

وشدد أبي رميا على ان "التيار مؤيد لاقتراح قانون محاكمة الوزراء المقدم من النائب حسن فضل الله وقد صوت عدد من نواب التكتل على صفة العجلة التي أسقطت عنه، وبالتالي فقد احيل الى اللجنة النيابية الفرعية لدراسته مع سلة القوانين الخاصة بمكافحة الفساد التي تقدم بها تكتل "لبنان القوي"، كما انني صوتت مع عدد من زملائي في التكتل الى جانب اقتراح قانون محاكمة الوزراء المقدم من النائب فضل الله".

وأردف "لقد احيلت القوانين الخمسة الخاصة بمكافحة الفساد التي تقدم بها تكتل لبنان القوي الى اللجان النيابية لدراستها خلال اسبوعين ثم التصويت عليها في الهيئة العامة، واهمها استعادة الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية ورفع

الحصانات"، مؤكداً ان الحكومة الحالية هي حكومة "اوادم" واشخاص اكفاء يعملون على تحقيق انجازات وطنية".

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