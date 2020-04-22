13 جريحا جراء حادث سير عند مثلث كفردجال النبطية

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أدى حادث سير عند مثلث كفردجال - النبطية الى جرح 13 شخصا بينهم 3 أطفال.وفي التفاصيل ان الحادث وقع بين شاحنة بيك آب تحمل اللوحة 260426/م ويقودها المواطن ع.ع.(21 عاما من بلدة شوكين) وبين سيارة كيا بيكانتو تحمل اللوحة رقم 435412/ب ويقودها المدعو ع .ع . ح ( 28 عاما) وذلك عند مثلث كفردجال - النبطية وأدى الحادث الى وقوع 13 جريحا من ركاب السيارتين، وعملت سيارات الاسعاف من اسعاف النبطية والهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة الاسلامية والصليب الاحمر اللبناني على نقل الجرحى الى مستشفيي نبيه بري الجامعي الحكومي والنجدة الشعبية في النبطية.



وعلم ان الاصابات ال13 متوسطة وخطيرة، وحضرت الى مكان الحادث دورية من مفرزة سير النبطية وفتحت تحقيقا بملابساته.