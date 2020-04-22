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مصرف لبنان يوضح قرار سحب ودائع الدولار بالليرة اللبنانية!

22
APRIL
2020
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أوضح مصرف لبنان أن القرار ١٥١ الذي صدر تاريخ ٢١/٤/٢٠٢٠ سمح فيه للعميل المودعة امواله في المصارف اللبنانية بالدولار الاميركي اذا اراد أن يسحبها بالليرة اللبنانية بسعر السوق على أن لا تتعدى كحد اقصى هذه السحوبات مبلغ الـ٥٠٠٠ دولار اميركي شهرياً وذلك فقط عند طلب العميل. 

ولم يأت مصرف لبنان على ذكر المبالغ الادنى تاركاً للمصارف قرار تحديدها حسب امكانية كل مصرف كما عمدت على فعله سابقاً. 

وأشار مصرف لبنان إلى أن هذا التعميم الاستثنائي وضعه لتسهيل حياة اللبنانيين وتأمين لهم القدرة الشرائية وعيشهم الكريم ولم يقصد به سحب كل رصيد الحسابات كما اشاع البعض.  

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