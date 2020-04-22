فحوص PCR لعينات عشوائية في مناطق لبنانية عدة!

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أجرت الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة العامة اليوم فحوص PCR لعينات عشوائية، في إطار الحملة التي تقوم بها الوزارة لتحديد مدى الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا المستجد، تم اتخاذها وفق مسارات أربعة: مساران في اتجاه الجنوب: جزين وبنت جبيل، مسار في اتجاه بعلبك، ومسار في اتجاه البترون.



جزين

ففي جزين، بدأت فرقة تابعة لوزارة الصحة عند العاشرة من قبل ظهر اليوم باجراء فحوصات PCR لـ 300 عينة عشوائية في مستشفى جزين الحكومي، على ان تظهر النتائج غدا.



بنت جبيل

وانطلقت حملة الفحص العشوائي لفيروس الكورونا، في قضاء بنت جبيل، ظهر اليوم، وكانت المحطة الاولى في بلدة شقراء، في المركز الثقافي للبلدة حيث كان في استقبال الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة رئيس البلدية علي صالح.



وأفاد المسؤول عن الفريق الدكتور ابراهيم عبيد ان الجولة ستشمل على التوالي بلدات: شقراء، برعشيت، صفد البطيخ، بنت جبيل، عيترون وعين ابل، وسيتم خلالها فحص حوالي خمسين شخصا في كل بلدة من اصحاب المصالح الأكثر إحتكاكا بالناس، مثل أصحاب وعمال محلات المواد الغذائية وبيع اللحمة والخضار والأفران والصيدليات وغيرها.



يذكر أنه سجلت في بلدة شقراء اصابة واحدة لمغترب جاء مؤخرا، وحالتان في بلدة صفد البطيخ تماثلتا للشفاء منذ فترة.



بعلبك

وفي قسم الطوارىء داخل مستشفى بعلبك الحكومي، أجرى فريق من اللجنة المركزية لمكافحة الكورونا في الوزارة، 152 عينة من الفحوصات العشوائية للأهالي من المجتمع البعلبكي والجوار، ومن الذين هم على احتكاك مباشر مع الناس، في حضور رئيس مصلحة الصحة الدكتور محمود ياغي، وطبيب قضاء بعلبك الدكتور محمد الحاج حسن، ورئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور حسان يحفوفي.



وقال مسؤول الفريق الطبي المواكب للحملة الدكتور أرز زعيتر: "نحن متواجدون في مستشفى بعلبك الحكومي اليوم، ضمن الجولات التي تشمل كل المناطق اللبنانية، وتشمل الفحوصات لكل من يرغب من شرائح المجتمع من مختلف الفئات العمرية ومجالات العمل، ونحن على تنسيق مع فريق الترصد الوبائي الموجود في مخيم الجليل، وعلى استعداد لتقديم الدعم لهم ومؤازرتهم إذا استدعت الحاجة".



وأمل "التجاوب مع الفحوصات التي تجريها الوزارة، لأنها تهدف إلى حماية المواطنين وعائلاتهم ومحيطهم".



وختم: "سننتقل بعد ظهر اليوم إلى بلدة رياق، نظرا للاشتباه باصابات جديدة".



بدوره، قال الدكتور ياغي: "الحملة اليوم في بعلبك والمنطقة، هي ضمن المسح العشوائي الذي تجريه وزارة الصحة العامة في كل المحافظات اللبنانية، للتحقق من مدى السلامة المجتمعية".



وأضاف: "نناشد أهالي منطقتنا الإلتزام بالحجر المنزلي، ونطالبهم بضرورة الإستمرار بتطبيق إجراءات الوقاية وارشادات وزارة الصحة العامة".



وتوجه الدكتور يحفوفي بالشكر إلى وزارة الصحة "لما تقوم به من فحوصات عشوائية لعينات من المجتمع، لتقدير نسبة الإصابات، وتقدير نسبة شيوع الوباء رغم عدم ظهور العوارض، وتشمل الفحوصات عينات مختلفة من أطياف المجتمع التي هي على تماس مباشر مع المواطنين، وهذه الدراسة المجتمعية ليست لحالات الإصابة، وإنما هي مؤشر مهم للبناء عليه".



وأكد رئيس قسم الصحة في بعلبك الدكتور الحاج حسن أن "توجيهات معالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن لنا، بأن تشمل هذه الفحوصات العشوائية أكبر شريحة ممكنة في المنطقة، وستقام حملات أخرى في غربي بعلبك والبقاع الشمالي".



البترون

وقام الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة العامة، بالتنسيق مع طبابة قضاء البترون والبلديات وإدارات المستشفيات بأخذ عينات من 229 شخصا بشكل عشوائي لإجراء فحص PCR. وتم إجراء الفحوصات في 4 محطات: مستشفى البترون، مستشفى تنورين الحكومي، مركز الحجر التابع لبلدية شكا ومركز البلدية والنادي الأهلي ـ بقسميا. ورافق طبيب القضاء الدكتور جميل تادروس الفريق الطبي في محطاته ال4 في قضاء البترون. وخضع للفحص مواطنون، إما يشعرون ببعض العوارض ولديهم شك في إصابتهم، وإما يحتكون ويتعاطون من ضمن نشاطهم مع أشخاص أو مجموعات.



وكانت المحطة الأولى في مركز الحجر التابع لبلدية شكا، حيث أخذ الفريق الطبي 55 عينة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع خلية في البلدية وبإشراف مسؤول الفريق الدكتور نضال المولى ومسؤولة الترصد الوبائي في القضاء منى عبود.



وجرت الفحوصات في حضور رئيس البلدية فرج الله الكفوري ونائب الرئيس انطوان ابي شاهين وعضوي اللجنة الطبية في البلدية طوني البيك وطوني انطون ومختار البلدة شليطا عازار.



وشكر رئيس البلدية ل"وزارة الصحة العامة جهودها في لبنان عموما، وشكا خصوصا".



كما شكر ل"اهتمام طبيب القضاء والموظفين والممرضات بإجراء فحص كورونا للمرة الثانية في شكا"، متمنيا "أن تاتي نتائج الفحوصات سلبية خلال 48 ساعة"، آملا في "أن تمر هذه المرحلة على خير".



ومن شكا، انتقل الفريق الطبي إلى مستشفى البترون حيث تم أخذ 88 عينة عشوائية، بالتنسيق مع إدارة المستشفى واللجنة الطبية في بلدية البترون برئاسة الدكتورة لانا سليمان، وفي حضور طبيب القضاء.



وأكدت سليمان أن "العينات التي تم أخذها بطريقة عشوائية تعود إلى أشخاص لديهم نشاط واحتكاك متواصل مع المواطنين من عناصر الشرطة البلدية والمتطوعين، وإما أشخاص لديهم عوارض أو أي شكوك بإصابتهم"، وقالت: "إن منطقة البترون سجلت منذ انتشار فيروس كورونا 17 حالة معظمها تماثل للشفاء، في حين لم تسجل أي إصابة في مدينة البترون".



وثمنت "خطوة وزارة الصحة بإجراء الفحص العشوائي للتأكد من وجود إصابات من دون عوارض"، وقالت: "نحن في بلدية البترون في حال من الاستنفار التام، ونعمل كخلية نحل عملا بتوجيهات رئيس البلدية رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون مرسيلينو الحرك، إضافة إلى أن اللجنة الطبية في البلدية تسهر على سلامة عناصر الشرطة البلدية والمتطوعين وصحتهم في سبيل حماية أهلنا في المدينة ومؤسساتها".



وشكرت "باسم الحرك واللجنة الطبية وكل العاملين في بلدية البترون لوزارة الصحة العامة والوزير حمد حسن الاهتمام اللافت بكل المناطق ومنطقة البترون أيضا".



وكانت للفريق الطبي محطة في مركز بلدية بقسميا والنادي الأهلي في البلدية، حيث تم أخذ 30 عينة عشوائية لأشخاص من البلدة والقرى المجاورة والنازحين السوريين.



واختتم الفريق الطبي حملة الفحوصات العشوائية في مستشفى تنورين الحكومي، بحضور رئيس مجلس الادارة الدكتور وليد حرب، حيث تم أخذ 56 عينة لمواطنين من البلدات الجردية المجاورة.



وبعد انتهاء الحملة، شكر الدكتور حرب للفريق الطبي جهوده في إجراء الفحص العشوائي من أجل الكشف عن وجود إصابات غير ظاهرة العوارض.





كما شكر وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، مثمنا "الخطة التي نفذت لاحتواء الوباء ووضعت لبنان بين أفضل الدول التي تمكنت من مواجهة الفيروس".



وأكد حرب أن "مستشفى تنورين مستمر في اتخاذ التدابير والإجراءات لحماية المرضى والوقاية من كورونا، وسيواصل العمل من خلال طواقمه الطبية والتمريضية لكي يبقى صرحا استشفائيا يوازي المستشفيات الخاصة"، داعيا المواطنين إلى "التزام الإجراءات الوقائية. وفي حال ظهور أي عوارض عند أي كان، عليه التوجه فورا إلى المستشفى من دون أي تردد وذلك من أجل سلامته وسلامة الآخرين".



في مرجعيون غدا

وفي هذا الإطار، ستقوم وزارة الصحة العامة، صباح غد، بإجراء الفحوصات العشوائية لفيروس كورونا للمواطنين في قضاء مرجعيون.



وتمنى طبيب القضاء الدكتور أنيس ونا من "أبناء القضاء الذين يشعرون بالحاجة الى إجراء هذا الفحص ويحتكون بالمواطنين من خلال أعمالهم، مراجعة البلدية كل حسب بلدته لإجراء الفحوص، وذلك للتأكد من سلامتهم".



في جبيل غدا

وتجري فرق وزارة الصحة العامة، عند التاسعة من صباح غد الخميس الفحوصات العشوائية لفيروس كورونا للمواطنين في قضاء جبيل، في مركز طبابة القضاء في المدينة، وعند الواحدة بعد الظهر في بلدة العاقورة، وذلك في اطار حملتها الصحية لمحاربة هذا الوباء.



وتمنى طبيب القضاء الدكتور وسام سعادة من ابناء القضاء الذين يشعرون بعوارض او الذين يخالطونهم التوجه الى هذين المركزين قبل ساعة من الموعد المحدد، لاجراء الفحوصات وذلك للتأكد من سلامتهم.