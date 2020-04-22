عرض عاملة المنزل للبيع... ووزارة العمل تعلق!

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تستنكر وزارة العمل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صورة تظهر عرض أحد المواطنين العاملة في منزله وهي من الجنسية الإفريقية للبيع. وتعلن انها ستتابع القضية حتى النهاية وستعمل جاهدة على إحالة مرتكبها الى النيابة العامة واتخاذ الاجراء القانوني مثل ما حصل في سابقة مماثلة.

وقد صدر بيان رسمي جاء فيه:

"أصدرت وزارة العمل اليوم تعميماً تحذر فيه من القيام بالإعلان عن العاملات في الخدمة المنزلية على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مخالفة للقوانين اللبنانية ولحقوق الإنسان تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية وصولاً إلى الادعاء عليهم بجرم الإتجار بالبشر لدى المراجع القضائية المختصة. "