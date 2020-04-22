عائلة ضحية "بعقلين الدموية" تخرج عن صمتها

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نعى آل تيماني وآل حرب وخلوة مشيخة عقل آل حمادة وعموم أهالي بعقلين والشوف، في بيانٍ لهم الشابة المغدورة منال التيماني.

ووفق البيان، رفضت عائلة المغدورة أي إتهام بحقها لأنها أشرف من كل ما قيل أو يقال. وقالت: "من الواجب على كل من لا يعرف أن يلتزم الصمت لأنه يضع في ذمته شابة طاهرة وأولاد أبرياء".

وأملت العائلة من الأجهزة الأمنية أن تكشف الحقيقة وتظهر برائتها.

يُذكر أن الشابة المغدورة كانت إحدى ضحايا الجريمة الدموية التي وقعت أمس الثلاثاء في بعقلين، والتي أودت بحياة 9 أشخاص، ووقعت الجريمة المروِّعة في إحدى الورش في المنطقة.