إقرار الـ450 مليار ليرة للمستشفيات.. والنقابة تشكر

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أعلن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون أن "النقابة تلقت بارتياح كبير إقرار المجلس النيابي قانون الاعتماد الإضافي بقيمة ٤٥٠ مليار ليرة للمستشفيات، كجزء من مستحقاتها لحل معضلة كبرى كادت تهدّد القطاع الاستشفائي بكامله".

ولفت عبر "المركزية"، إلى أن "النقابة باسمها وباسم المستشفيات والعاملين فيها، تشكر النائب ابراهيم كنعان على جهده وسعيه ومتابعته لكل مراحل هذا الملف، وصولاً إلى الإقرار".

ورأى هارون أن "ما حصل يعطي الأمل في أنه لا يزال هناك مسؤولون يبرهنون عن أن الخدمة العامة في لبنان بخير".

كذلك شكر "المجلس النيابي الكريم ورئيسه نبيه بري على إقرار القانون، ووزيريّ الصحة حمد حسن والمال غازي وزني اللذين واكبا ودعما هذا المسعى".