خبر سارّ من رئيس بلدية رحبة واتحاد بلديات الجومة فادي بربر الى اللبنانيين في ليبيريا وسيراليون

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أصدر رئيس بلدية رحبة واتحاد بلديات الجومة فادي بربر بيانا خاطب فيه أبناء رحبة في ليبيريا وسيراليون، مؤكّدا فيه تنظيم شركة الميدل إيست رحلة إلى تلك البلاد لجلاء اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى لبنان.



وجاء في بيان بربر: بعد التواصل مع وزارة الخارجيّة، وإدارة الميدل إيست، وهيئة الطوارئ، أؤكّد بأنّ جداول الرحلات المتداول بها حاليّا هي غير نهائيّة وغير دقيقة. ونعلمكم بأن الميدل إيست ستنظّم حتما رحلة إلى ليبيريا، ورحلة إلى سيراليون.



وطلب بربر من اللبنانيين في ليبيريا وسيراليون أن يبقوا على اتصال مع السفارة اللبنانيّة، وانتظار ما سيصدر قريبا عن هيئة الطوارئ.