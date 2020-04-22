إليكم جديد مجزرة بعقلين!

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في جديد مجزرة بعقلين، لا تزال القوى الأمنية تبحث عن زوج الضحية م.ح. وشقيقه وهما متواريان وهي تشتبه بهما بناء على معطيات .



وتقوم الأجهزة بتمشيط الأحراج في بعقلين لان المعطيات التقنية تشير الى ان هواتفهم كانت مفتوحة لآخر مرة في الاحراج فيما اشارت مصادر أمنية للـmtv الى ان المشتبه فيه في جريمة بعقلين "مازن ح" إتصل بـ8 من الضحايا قبل تنفيذ الجريمة.



واليوم، نعت إدارة مدرسة مار مارون في بيت الدين وأفراد الهيئة التعليميّة بكثير من الحزن والرجاء بالحياة الأبدية، العزيزة الغالية "منال تيماني" وهي التي سقطت في مجزرة بعقلين وتدرّس الرياضيات في بيت الدين.