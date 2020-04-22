كنعان يدافع عن حق الناس بالاستشفاء ويقول: كل مبادرة لتحصيل حقوق الناس في طبابتهم في هذا الظرف يجب ان تشجع!

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خاض النائب ابراهيم كنعان خلال الجلسة التشريعية معركة للدفاع عن القطاع الصحي وحق الناس بالاستشفاء، من خلال الدفع في اتجاه اقرار مشروع الاعتماد الاضافي بقيمة ٤٥٠ مليار ليرة للمستشفيات.

وقد وصف وزير الصحة طرح كنعان "بالحل لمعضلة" في رفع العناء عن الناس.

وكان كنعان ‏وخلال مناقشة الاعتماد الاضافي قال "انها حاجة ماسة للحفاظ على القطاع الصحي ومنع المستشفيات من الاقفال في ضوء ازمة كورونا والحاجات الملحة التي تفرضها".

وبينما اتهم النائب بلال عبد الله كنعان بمصادرة عمل لجنة الصحة النيابية ووزارة المال اجاب كنعان " معيب هذا الكلام، انا عم امن حقوق الناس، والمشروع مشروع الحكومة وان بسعي مني. يلي بدو يشتغل ما حدن مانعوا، وخلي التنافس لمصلحة الناس".

اضاف" على ما يبدو ان الزميل غير مطلع على ان المشروع أتى من الحكومة ولم اتقدم به، بل سعيت لتحقيقه. فاذا كان ممنوع على النائب السعي والمبادرة لتأمين حقوق الناس، فهذه مسألة جديدة لم اكن اعرفها! ".

وبعد الجلسة قال كنعان "اهنئ اللبنانيين بالانجاز المتواضع بتأمين الحقوق المالية للمستشفيات ونأمل من الحكومة والمجلس مبادرات اكثر للقطاع الصحي".

اضاف "‏‎ كذلك، كنت اتمنى اقرار قانون انشاء الصندوق الخاص لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل الوضع المالي وتداعيات الكورونا، لمساعدة المصروفين من العمل والمؤسسات التي تعاني والعائلات المتضررة، لأنه حاجة في هذا الظرف. ونحن مع كل مبادرة بناءة من اي جهة اتت" .