بعد الجلسة التشريعية.. هذا ما كشفه الرئيس دياب

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اعلن رئيس الحكومة حسان دياب أن الهجوم السياسي عالى الحكومة متوقع، ولكنه تمنى ألا يؤثر ذلك على الأمن الاجتماعي والغذائي.

وأشار في تصريح بعد انتاء الجلسة التشريعية في قصر الأونيسكو، إلى أنه تم إقرار دفع 450 مليار للقطاع الصحي وهو يساعد المستشفيات لحد ما بالقيام بواجباتها، خصوصاً أن بعض المستشفيات الخاصة بدأت منذ فترة بعلاج مرضى كورونا. أما بالنسبة للـ1200 مليار الذي يعني المواطن اللبناني فتأجل وتم تطيير النصاب، وهو قرض بالليرة اللبنانية على شكل سندات”.

ولفت دياب إلى أن “تعميم حاكم مصرف لبنان مصرف لبنان الاخير غير منسق مع الحكومة ولا علم لنا به.

ورأى انه “يجب أن يكون هناك تنسيق أفضل بين حاكم مصرف لبنان والحكومة، موضحاً أته تم تأخير إعلان الخطّة الاقتصادية إلى الأسبوع المقبل بسبب الجلسة التشريعية”.

وأضاف: ستكون لي كلمة يوم الجمعة بعد جلسة مجلس الوزراء حول موضوع سعر صرف الدولار، وسيكون هناك موقف متشدد للحكومة بالنسبة لهذا الموضوع ولأموال المودعين”.