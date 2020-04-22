باسيل: الأموال ما زالت تتسرب إلى الخارج... والرئيس بري يرد

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قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: "كل يوم يصدر تعميم من حاكم مصرف لبنان والانهيار مستمر وهناك أمر عاجل يجب بته. هل التعميم الأخير يجب أن يستمر او أن يلغى؟"."



وأضاف: "الأموال ما زالت تتسرب إلى الخارج وهناك أكثر من ٣ مليار تسربت من ودائع من مليون دولار وما فوق، والحكومة مازالت تنكر معرفتها بالتعاميم ونحن نستعجلها أن تنهي الخطة المالية والاقتصادية".



وقد رد الرئيس نبيه بري وقال إنّه على السلطات الأمنية والقضائية أن تتحرك إما بخصوص موضوع الكابيتل كونترول فهو ليس من اختصاصنا وليس واردا أن نناقشه وقد أبلغت الرئيس عون بذلك في قصر بعبدا.