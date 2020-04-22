إصابتان بالكورونا في هذه البلدة!

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اصدر رئيس بلدية رياق-حوش حالا قضاء زحلة بيانا حمل الرقم 176/2020 أكد فيه أنه “نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وبنتيجة الفحوص التي أجريت والتي تثبت بموجبها وجود حالتين مصابتين بفيروس كورونا، تواصلت البلدية مع الأجهزة المختصة وطبيب القضاء لمتابعة الحالتين وتم نقلهما الى مستشفى الرئيس الهراوي للعلاج وقد تم ابلاغ المقربين منهم بضرورة الحجر المنزلي الالزامي”.

أضاف البيان: “لذلك فإن بلدية رياق – حوش حالا تطلب من جميع المواطنين الذين كانوا على احتكاك مباشر معهم بالحجر المنزلي و لمدة أسبوعين و ذلك حرصا على سلامة أبناء بلدتنا ولمنع انتشار الفيروس”.

وطلب من “جميع ابناء البلدة الاتصال على الخط الساخن 081905 /76 التابع للبلدية للتبليغ عن أي حالة مع توخي اقصى درجات السلامة والالتزام بقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الوزراء”.