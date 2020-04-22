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أعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص انه بتصرف أهله في رياق وسيتواصل مع وزير الصحة لاتخاذ ما يلزم للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "مع الأسف تبلغنا بالامس عن وجود إصابات بفيروس كورونا بين اهلنا في رياق، وهذه العائلة عزيزة وكريمة، ولكن الحمدالله الاعراض خفيفة غير خطيرة".

ونوه عقيص بـ"ادارة مستشفى الياس الهراوي التي تحلت بالمسؤولية اذ قررت اعادة اجراء الفحوصات المشتبه بها بواسطة مختبر مستشفى رفيق الحريري للتأكد".

وأكد عقيص أن "المطلوب اليوم اكثر من اي يوم مضى تضافر الجهود بين الجميع، بلدية ومحافظة وقوى أمنية وصولا الى وزارة الصحة، لاتخاذ كل ما يلزم للحد من الانتشار".