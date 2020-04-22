تقدمنا باقتراحات لمعالجة الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية.. كنعان في بداية الجلسة التشريعية: الوضع استثنائي ولا يمكن الاستمرار بالعمل النيابي التقليدي

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دعا النائب ابراهيم كنعان في بداية الجلسة التشريعية في يومها الثاني الى اعطاء الاولوية لمعالجة اوضاع الناس قائلا " لقد شرعنا بالامس مشاريع واقتراحات غالبيتها مقدمة في العام ٢٠١٩. فيما مجالس النواب في العالم تعمل على الأزمة التي باتت عالمية ماليا واقتصاديا واجتماعيا. لذلك، لا يمكن ان نستمر في المجلس النيابي بالعمل التقليدي. فنحن بوضع استثنائي وعلى شفير الانيهار.

لذلك، اطالب باعطاء الاولوية لما له علاقة بأوضاع الناس من مشاريع مالية وصحية واجتماعية، ومنها على سبيل المثال مستحقات المستشفيات".

فعقّب رئيس المجلس النيابي نبيه بري على كنعان قائلا" انت اثرت موضوع المستشفيات معي ومع رئيس الحكومة، وسنضع ثقلنا لتمريره".