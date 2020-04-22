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مؤتمر إلكتروني حول "الدَّمج في زمن التباعد"

22
APRIL
2020
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"الدَّمج في زمن التباعد" مؤتمر إلكتروني سيُعقد في ٢٢ نيسان من الساعة ٤ إلى ٦ ب.ظ. بمناسبة اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلّميّة بتعاون بين ثلاثة قطاعات: وزارة التربية والتعليم العالي، والمركز الثقافي البريطاني و مركز سكيلد (SKILD Center). الدمج في وقت العزل؟ هل هذا الأمر ممكن وكيف يمكن أن يُنفَّذ؟  
سواء أكان الجهة الرسميّة أم الخاصة، أم الهيئة الدوليّة، لقد رأى كلّ شريك في هذا المشروع فائدة من إيجاد وسيلة لمساعدة الأهل والمعلِّمين الذين وجدوا أنفسهم معزولين وعاجزين عن دعم أولادهم ذوي الصعوبات التعلّمية.
 هذا المؤتمر إلكتروني يُوفِّر منصّة لمداخلات الاختصاصيين والأساتذة من لبنان، والولايات المتَّحدة وكندا والمملكة المتّحدة، بالإضافة إلى شهادات الأهل الذي سيعرضون رؤيتهم ويُشاركون خبراتهم. ٢٢ متكلِّمًا سيُقدِّمون مداخلات لا تتعدّى كلّ منها ٣-٤ دقائق، يتخلّلها أسئلة وأجوبة ومناقشات مباشرة 
مع ٩٠٠ مشارك. 
بعد هذه الدورة والمناقشات التي ستدوم ساعتين، سيتلقّى المشاركون الموارد التي تمّ عرضها والتباحث فيها، وذلك بهدف نشر وسائل موثوقة وقيِّمة توفِّر أفضل طرق للعناية بالتلامذة ذوي الصعوبات التعلّميّة أثناء العزل، وذلك مجّانًا.
إنَّ التزامنا بدعم التلامذة ذوي الصعوبات التعلّميّة يتعزّز في وقت يُواجهون واحدًا من أعظم تحدّياتهم إذ إنّهم مُلزَمون البقاء في المنزل، في ظلّ التعبئة العامّة في جميع أرجاء الوطن. 
نأمل أن يُشكِّل هذا المؤتمر الإلكترونيّ نموذجًا للمسؤوليّة التي علينا جميعًا أن نتّبعها عبر اتّخاذ تدابير وقائيّة تُخفِّف من العبء الملقى على التلامذة من جهة وعلى ذويهم أيضًا، وتُعِدّ هؤلاء الطلبة لكي ينجحوا فيما ينتظرون العودة إلى الصفوف حين تفتح المؤسَّسات التربويّة والمتخصّصة أبوابها من جديد. التسجيل مجاني على هذا الرابط
https://forms.gle/UFKbKTdZfV3Qp7ar7
 
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