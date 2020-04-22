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الامطار تعود مجدداً

22
APRIL
2020
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس يوم غد الخميس، غائما جزئيا مع إنخفاض ملموس في درجات الحرارة على الجبال وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة التي تشتد أحيانا لتقارب سرعتها 60 كلم/ساعة. وجاء في النشرة الآتي:

 

الحال العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الجمعة حيث يتأثر بمنخفض جوي يؤدي إلى طقس متقلب وماطر مع رياح شديدة تتجاوز الـ60 كلم/س أحيانا.

 

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة، يتشكل ضباب محلي على المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا.

الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على الجبال وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة التي تشتد أحيانا لتقارب سرعتها 60 كلم/ساعة.

الجمعة: غائم جزئيا مع رياح ناشطة محملة بالغبار وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة يتحول بعد الظهر الى غائم مع اشتداد بسرعة الرياح فتقارب الـ 70كلم/س خاصة في الجنوب، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتزيد نسبة الرطوبة فتسوء الرؤية على المرتفعات مساء، وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة موحلة مساء واحتمال ببرق ورعد تشتد الرياح فتقارب الـ 85 كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر.

السبت: غائم إجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا مترافقة برياح ناشطة.

درجات الحرارة المتوقعة على السواحل من 12 إلى 24 درجة، في الجبال من 14 إلى 21 درجة وفي الداخل من 13 إلى 25 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا الى جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

الانقشاع: متوسط إجمالا.

الرطوبة النسبية على الساحل: 60 و85%.

حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 19°م.

الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 5,58 ساعة غروب الشمس: 19,15

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