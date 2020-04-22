عناوين الصحف ليوم الأربعاء 22 نيسان 2020

البناء: جريمة مروّعة في بعقلين بلا خلفيّات… وتظاهرات سيّارة تواكب الجلسة التشريعيّة بري: الطائفيّة منعت الرقابة… وحردان: لمواجهة وباء الغلاء وسعر الصرف إقرار قوانين لمكافحة الفساد… وطريق البقاع… وزراعة القنب… وإرجاء العفو
الديار: جلسة الاونيسكو النيابية : الانقسام الطائفي يطيح بقانون «العفو العام»
خطة الحكومة المالية الاسبوع المقبل واجراءات جديدة لكبح «الدولار»
الأخبار: مصرف لبنان يسرق الودائع
مجزرة بعقلين: جريمتنا ضد المستضعفين
«كورونا» أمام «تحدّي المخيمات»... ونتائج مبشّرة لفحوصات المناطق
نداء الوطن: هيركات "التعاميم"... الحكومة تتلطّى خلف "الحاكم"!
السلطة تسنّ القوانين... و"الثورة" تسنّ أسنانها!
اللواء: فريق بعبدا يشاغب على التشريع.. وبري يتهم المستشارين
تأجيل قانون العفو وحزب الله يعارض «زراعة القنب» . .. والتعبئة إلى 12 أيار
النهار: مجلس النواب شرع "الحشيشة" ورد "العفو" للدرس تعقيم الوزراء والنواب... وصفر إصابات كورونا
الجمهورية: تشريع الحشيشة.. و "العفو" الى الدرس
the daily star: At least nine people shot dead in Baakline