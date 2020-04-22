أسرار الصحف ليوم الأربعاء 22 نيسان 2020

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البناء: خفايا وكواليس



خفايا

توقعت مصادر اقتصادية أن يكون من نتائج زمن كورونا ردّ الاعتبار للمنشآت الصغيرة في القطاع الغذائي الوطني، مشيراً إلى أن لبنان سيشهد ظهور عشرات الأفران الصغيرة والمتوسطة على مستوى الأقضية ومثلها عشرات مزارع الدجاج ومزارع الأبقار ومصانع الألبان والعصائر والكونسروة من أحجام صغيرة ومتوسطة. ودعت المصادر الحكومة لمنح أولوية الدعم لهذه المنشآت.



كواليس

قال خبراء نفطيّون إن أميركا كانت تخفي المعلومات عن الحجم الحقيقي لإنتاجها من النفط الصخريّ من خارج الكوتا المتفق عليها مع أوبك وروسيا وأن الأزمة الأخيرة أظهرت أن الإنتاج الأميركي كان يبلغ 13 مليون برميل يومياً وأنه كان مصمماً لتغطية حاجات أوروبا الاستهلاكية للاستغناء عن المصادر الروسية للنفط والغاز.

نداء الوطن: خفايا

لاحظ مطلعون على ملف قطاع الخلوي في اللجنة المتابعة لمؤتمر "سيدر" محاولات استمالة لنشطاء في المجتمع المدني للمطالبة باسترداد القطاع لصالح الدولة، رغم أنّ كل القطاعات التي أدارتها الدولة في لبنان أثبتت فشلها وأبرزها قطاع الكهرباء.

استغربت أوساط نيابية دخول مسؤول حزبي بارز على خطّ المتابعة مع المعنيين في قطاع الخلوي بخصوص تفاصيل متعلقة بهذا القطاع والآليات المتبعة في إدارته.

تساءل مراقبون عن سبب عدم إدراج بند تعيين الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية على جلسة مجلس الوزراء الجمعة المقبل، على الرغم من أن رئيس الحكومة أعلن الخميس الماضي أنه "طلب من الأمين العام لمجلس الوزراء إدراجَ البند على جدول الأعمال".

اللواء: اسرار

همس

بات بحكم المؤكد أن أية مساعدات عربية مالية، باتت غير ممكنة بعد انهيار النفط الأميركي وتداعياته على المنطقة؟



غمز

تبعث سفارات غربية رسائل S.M.S تتعلق بطريقة إيصال المساعدات إليهم.



لغز

لا تزال سابقة وزيرة ناشطة لجهة أكثر من مرسوم، في ما خص التشكيلات القضائية، من زاوية مخالفة النصوص المعمول بها!