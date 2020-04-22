الفصائل الفلسطينية: إغلاق مداخل مخيم الجليل بعد تأكيد حالة كورونا

A + A -

عقدت "فصائل المقاومة الفلسطينية" واللجان الشعبية في البقاع اجتماعا عاجلا في مكتب قيادة حركة فتح، بعد تأكيد خبر الإصابة بحالة كورونا في مخيم الجليل في بعلبك، بمتابعة مباشرة من سفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور، وتم اتخاذ إجراءات عاجلة بالتعاون مع مكتب محافظ بعلبك الهرمل وبلدية بعلبك ووزارة الصحة، كما جرى التواصل مع عائلة المصابة والمخالطين لها للتأكيد عليهم بضرورة التزام الحجر المنزلي والتقيد بالإجراءات الصارمة.

وشدد بيان صدر عن المجتمعين على "تشديد تنفيذ قرارات التعبئة العامة والتي بوشر تنفيذها منذ إعلان التعبئة من قبل الحكومة اللبنانية وإغلاق مداخل المخيم".

ودعا إلى "عدم تداول أي شائعة حول الموضوع والاكتفاء بالمصادر الرسمية ذات الصلة".