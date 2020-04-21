بلدية برجا: فحوصات الكورونا صدرت... وهذه نتيجتها!

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أكد التقرير 28 الصادرعن لجنة الصحة التابعة لخلية الأزمة في بلدية برجا خلال ال24 ساعة الماضية (انه لم يتم تسجيل أي حالة مثبتة مخبريا، وان عدد حالات الشفاء 5 حالات،" وحالة وفاة واحدة حتى الساعة".



وأشار التقرير الى ان العدد الحالي للمرضى المثبتين مخبريا 12 حالة، والعدد الإجمالي للحالات المسجلة 18 حالة، وان اللجنة تنتظر نتيجة فحص 5 حالات سابقا يتم اعادة فحصها ".



وشدد التقرير على "ان اللجنة تتابع المحجورين سابقا، لناحية التأكد من التزامهم بالحجر ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم الالتزام الجاد بالحجر لما فيه مصلحة الجميع".