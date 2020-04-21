منسق الانتشار في التيار يطلق رسلة ومبادرة إنسانية!

خلال مقابلة على قناة الOTV في برنامج "يوم جديد" مع الإعلامية الدكتورة باسكال شمالي، وفي إطار إطلاق المرحلة الثانية من جمع التبرّعات لقطاع الإنتشار في التيّار، أطلق د.مارك أنطوان زبّال منسّق قطاع الإنتشار في التيّار الوطني الحرّ وفي هذا الظرف الإنساني مبادرة ورسالة، رسالة حب وأخوّة للدعم بحسب الإمكانات ومما توفّر من مساعدات معدات طبيّة قد جمعها قطاع الإنتشار تلبية لمبادرة النقاط ال ١٠ التي أطلقها رئيس التيّار النائب جبران باسيل في حملة #معا_لمواجهة_الكورونا والتي أرسلها أهلنا في الإنتشار من أصقاع الأرض . وقال د.زبال: "أتوجه برسالة إلى أهلنا وأصدقائنا في بشرّي، الإنتشار والتيّار جاهزون لمدّ يدِ العون وناشد رئيس البلدية، الأهل، الأطباء والأصدقاء والأحزاب الأساسية في بشرّي لنعمل يداً بيد في عرسٍ وطني يوحّدنا بمواجهة هذا العدوّ الخفي فعملنا الآن أنساني وطني، لا مكان للسياسة والحسابات الإنتخابية، فالأنسان أولاً."