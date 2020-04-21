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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"





التداعيات الكورونية تقض المضاجع الصحية والاقتصاديةالكونية ومنها الاميركية، حيث تتزايد الاصابات البشرية وتتدحرج الأسعار النفطية، فيما تنحو تلك التأثيرات الكورونية في الأنحاء اللبنانية الى الهدوء والاستقرار، ولم تسجل صحيا" أي إصابة في الساعات الست والثلاثين الماضية في لبنان، في وقت التأمت جلسة تشريعية في الاونيسكو وليس في ساحة النجمة، بمواصفات صحية مطابقة للمواجهة الكورونية، وإنما في ظروف اقتصادية-معيشية غير صحية، وقد خلت الجلسة من مشاريع قوانين مالية ذات ثقل وتضمنت مشروع العفو العام وسارت بميكروفون واحد بين النواب ما عطل عليهم السجالات فيما بينهم..



وإذا كانت الإحاطة الأمنية لانعقاد الجلسة شديدة ومركزة، فإن الإحاطة الحراكية الاحتجاجية المقابلة اتخذت طابع المسيرات السيارة المتنقلة في عدد من المناطق، وفي اتجاه الأونيسكو وبلوحات ذات ارقام منتهية بـ"المجوز" تطبيقا" لإجراءات التعبئة العامة، واستطرادا" جرت كأول تلبية متجددة لانتفاضة 17 تشرين منذ أن دهمت كورونا منتصف آذار جميع الناس: موالاة" ومعارضة" حيتان مال ومعدمين أغنياء وفقراء مسؤولين في السلطات كما عامة الشعب..



كل ذلك حاصل في وقت يحل الذهول وما بعده ذهول من وصول سعر الدولار 3 آلاف ليرة وما بعد-بعد ال تلات آلاف..



وماذا بعد؟؟؟ في الغضون دعا الرئيس دياب الى جلسة لمجلس الوزراء تعقد في قصر بعبدا يوم الجمعة المقبل.



في أي حال وميض الرجاء في الساعات الماضية برز في أن لبنان انتقل من مرحلة التعامل مع انتشار covid 19 الى مرحلة احتوائه، وأعلنت وزارة الصحة العامة (صفر إصابة): لم يتم تسجيل أي إصابة اليوم بفيروس كورونا..



وأما سواد الإجرام الدموي الذي حجب الضوء وأرسى علامات استفهام، فقد أفادت به معلومات صحافية في الخامسة عصر اليوم عن جريمة مروعة حصلت في منطقة بعقلين، حيث وجدت جثتا لبنانيين ثم جثث خمسة سوريين في احد الاحراج والجثث مصابة بطلقات نارية، المعلومات الأولية أشارت الى أن مرتكب قتل الأشخاص السبعة هو من التابعية السورية، المعلومات ترد تباعا".



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون"nbn"





في حصاد اليوم غلة فيها كثير من التشريع وتصفير للاصابات والوفيات بفيروس كورونا.



الكاسحة التشريعية انطلقت بقيادة المشرع الأول تحت عباءة مقتضيات التعبئة العامة وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.



بعيدا من مزايدة من هنا وغمزة من هناك وتمريكة من هنالك، بدأ المجلس النيابي في قصر الأونيسكو جلسته التي يفترض أن تمتد ثلاثة أيام بجدول أعمال حافل فيه الكثير من المشاريع والإقتراحات المهمة،التي تحاكي حاجات الناس ولا سيما في هذا الزمن الصعب.



وفي هذا الإطار تم إقرار قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمادة وحيدة.



وردا على من يتهمون المجلس بالتقصير وعدم القيام بواجباته، قال الرئيس نبيه بري: المجلس يقوم بواجباته وأكثر والكل يعلم منذ متى كانت هذه الجلسة مقررة وكيف تعطلت.



من جانبه الرئيس سعد الحريري ربما كان على حق عندما انتقد وقوف البعض ضد إصدار قانون عفو - مطروح على الجلسة النيابية - وذلك طمعا بتطييف المسألة أو استعادة شعبية خسرها في طائفته وجميع الطوائف.



بانتظارالمزيد من الحصاد الذي ستثمره الجلسة التشريعية يظل ملف كورونا عنوانا دائما للمتابعة، وقد سجل اليوم أيضا نقطة مضيئة إذ كان عدد الوفيات كما الإصابات صفرا.



هذه النتيجة المشجعة تتزامن مع تكثيف الفحوصات العشوائية في المناطق في حملة تستمر حتى السبت المقبل، ليصار في ضوء نتائجها إلى تقييم الوضع الوبائي في لبنان واتخاذ القرارات المناسبة.



الأداء اللبناني في مواجهة تداعيات كورونا حصد إشادات من منظمة الصحة العالمية التي رأت بلسان ممثلتها في بيروت أن الوضع في لبنان على هذا الصعيد جيد.



وفي شأن ذات صلة بكورونا واصلت الـ NBN تلقي سيل من المناشدات طالب فيها المغتربون في دول عدة ولاسيما الكونغو حكومتهم بتأمين عودتهم إلى وطنهم الأم وانتشالهم من الظروف الصعبة التي يواجهونها في أماكن انتشارهم.



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"





ربما من المرات القليلة التي يكون فيها للرقم صفر قيمة وفائدة... اليوم الرقم صفر يحمل الأمل والتشجيع وليس منه اي شكوى سواء أكان على اليمين او على اليسار... لماذا؟ لأن الرقم صفر اليوم هو عدد الإصابات بكورونا في لبنان... صفر إصابات للمرة الأولى منذ 21 شباط الفائت تاريخ اول إصابة في لبنان.



هذه النتيجة تدعو إلى التفاؤل؟ نعم... لكنها لا تدعو إلى الإرتياح والتراخي لأن الفحوصات مازالت متواضعة قياسا بعدد الفحوصات التي تحصل في أكثر من بلد.



ومن صفر الإرتياح إلى الأرقام غير المريحة... ففي صورة كاريكاتورية، بات لزاما على اللبناني أن يحمل آلة حاسبة ليواكب التعاميم والإجراءات المالية.



التعميم الأحدث اليوم هو ان السحوبات نقدا من حساب بالدولار، يسددها المصرف بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق... ولكن ما هو سعر السوق؟ هل هو الذي حدده مصرف لبنان حين اصدر تعميم حسابات الثلاثة آلاف دولار، أي 2600 ليرة؟ أم سعر السوق وفق الصيارفة والذي بلغ 3200 ليرة ؟ الإجراء الثاني هو أن تعمد شركات تحويل الاموال بتسديد التحاويل بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرافين ، فهل سعر السوق غير سعر الصرافين ؟ أما الجامع المشترك بين التعميمين فهو ان المصرف وشركات التحاويل المالية ملزمون بتحويل الدولارات التي أعطوا ليرات لبنانية مقابلها، إلى مصرف لبنان.



هكذا يكون المصرف المركزي قد بدأ إعادة تكوين محفظته بالدولار من خلال دولارات التحاويل ودولارات السحوبات.



في الموازاة كانت الجلسة التشريعية تنعقد للمرة الأولى في قصر اليونسكو، وجلسة اليوم، من ضمن جلسات الأيام الثلاثة، لم تخل من خارج جدول الأعمال، من سجالات على خلفية القوى المولجة بأمن المكان... نواب الكتائب اثاروا الموضوع باعتبار ان المسلحين مدنيون، فيما جاء التوضيح من رئيس المجلس أنهم من شرطة المجلس.



معيشيا، برز اليوم نوع جديد من الحيتان هو حيتان الأفران... كارتيل من الأفران بلغ عددهم تسعة عمدوا غلى جعل زنة ربطة الخبز 900 غرام، ما حدا بوزير الإقتصاد إلى وضع حد لمخالفتهم من خلال الغرامات ومصادرة الخبز، في مواجهة مفتوحة بين وزارة الإقتصاد وحيتان الأفران، ومتابعة لكل هذه الملفات، يعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر الجمعة.



ولكن قبل الدخول في كل هذه التفاصيل، نتوقف عند الجريمة المروعة التي وقعت في بعقلين والتي سقط فيها تسعة قتلى: اربعة لبنانيين وخمسة سوريين، فيما الجاني مازال متواريا



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المنار"





فيما الاعين شاخصة الى الاونيسكو ضمن ضرورات العمل التشريعي وفق القواعد الصحية التي فرضتها كورونا، فرض حادث طارئ نفسه على الجميع مع جريمة مروعة ادمت بلدة بعقلين الشوفية ومعها جميع اللبنانيين.



تسعة قتلى الى الآن والضحايا لبنانيون وسوريون، والجاني مفقود، والدوافع غامضة، وكل البلد واقف عند هول المجزرة التي تعمل الاجهزة الامنية بالتعاون مع الجهات المحلية والبلدية لتتبع خيوطها ومعرفة دوافعها، فيما الظاهر الوحيد الى الآن، ان اداة الجريمة سلاح صيد..



مجزرة افقدت اللبنانيين فرحتهم بانجاز تصفير عداد كورونا لليوم، والذي وضع الاجراءات المرعية من قبل وزارة الصحة في خانة الانجاز، وإذا اردنا استمراره وجبت الاستجابة للارشادات الحكومية..



نيابيا ما يجري في قصر الاونيسكو شكل اختراقا في المشهد المصاحب لكورونا، جلسة تشريعية تحت مظلة التعقيم لم تخل من تسلل الملوثات السياسية.. وبين بنود جدول الاعمال ومحاولات بعض النواب تسجيل النقاط ، طوق رئيس مجلس النواب نبيه بري المشهد بعنوان التشريع لا السجال، فيما ابرز القوانين المقترحة التي عندها يدور النقاش هو قانون العفو العام، وبعد طول سجال اوضح الرئيس نبيه بري للرأي العام معترفا أن المشكلة في لبنان تطييف الاحزاب لا تحزيب الطوائف قائلا: كفى دورانا حول الحقيقة، فالمجلس النيابي لم يستطع القيام بدوره الرقابي بسبب النظام الطائفي ..



بدورها كتلة الوفاء للمقاومة جددت موقفها المؤيد للعفو العام، لكن ضمن ضوابط عدم التساهل مع العملاء وكبار المجرمين والارهابيين الذين قتلوا عسكريين او مدنيين، كما اشار النائب ابراهيم الموسوي للمنار..



عالميا اشارات انهيار النفط الخام الاميركي تهز الاقتصاد العالمي، وضياع في الولايات المتحدة على وقع الصدمة التي ان لم يتم تداركها، فلن تحصى تداعياتها اميركيا وعالميا كما يؤكد خبراء النفط والاقتصاد..



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "الجديد"





جلسة خارقة للكورونا حارقة لمحاربة الفساد انقعدت تحت سقف الأونيسكو لإقرار بنود غير قابلة للشفاء .



نوابها "تطهروا" قبل صعودهم خشبة المسرح التشريعي في تدابير وقائية لم تسفر عن إقرار قوانين معقمة ضد التدخل السياسي .



وأحد أبرز هذه التشريعات ما أقر لجهة مكافحة الفساد والعبرة في التعيين، إذ إن الاقتراح يعطي مجلس الوزراء صلاحية اختيار أعضاء هيئة مكافحة الفساد الستة بموجب مرسوم، ما يعني أن السياسة سوف تكون شريكا مضاربا وسنخرج بمحاكمة للفساد قوامها: حرامية يلاحقون لصوصا .. ومطرحك يا فاسد .



ومن شأن الهيئة المقترحة الانتقاص من دور القضاء الذي ما برحت وزيرة عدله تقدم الشكوى تلو الأخرى عن التدخل السياسي، وتعترض على مجلس قضاء أعلى عينته مرجعيات قوى الأمر الواقع .



وفي السياسة التي طافت أرواحها من الأونيسكو إلى بعبدا سجل مجلس النواب في مقره الموقت رسائل بالتعليم التشريعي عن بعد موجهة الى رئيس الجمهوريةالعماد ميشال عون.



فبملاحظة قدمتها النائبة بولا يعقوبيان عن مشروع قانون نفق ال BOT الذي يربط بيروت بالبقاع، تبين أن الرئيس عون حاكى مجلس النواب بأسلوب التوبيخ كما لفتت يعقوبيان " فتلقف الرئيس نبيه بري الاشارة قائلا: أنا سأدافع عن فخامة الرئيس عون وهذا هو أسلوب المستشارين، وهذا الكلام لا يساعد على التعاون ونشطب كل كلمة تلحق الأذى بالمجلس النيابي .



لتكون هذه سابقة في شطب كلام جمهوري، عفو خاص منحه بري للرئيس عون موبخا المستشارين، في انتظار السجال هذا المساء على العفو العام المشطور بين اقتراحين ونيات سياسية عدة ، وكل يريد إرضاء رعيته في الزمن الصعب .



وتزامنا مع جلسة الأونيسكو كان الشارع يفرج عن تظاهرات غابت بداعي الكورونا ، وإذا بها اليوم تعود الى طرقات من طرابلس الى بيروت وبعضها كانت مطالبه واضحة بإسقاط الحكومة ورجوع الشيخ سعد الذي غاب بدوره عن الجلسة بداعي الحجر الصحي ، والحجر على مستوى العالم تسبب بتسجيل الإثنين الاسود في الولايات المتحدة الاميركية حيث كان برميل النفط الخام " ع قفا مين يشيل".



فالذهب الأسود اغتاله إثنين أشد سوادا وأصبح دونالد ترامب على ناصية السوق ينادي " يا نفط مين يشتريك".



خذوا نفطنا لنتخلص منه بعدما امتلأت خزانات تكساس بحمولة زائدة .. والعقود الآجلة " جابت أجل " حامليها.



وهذا الانهيار في سوق الخام الاميركية من شأنه ان ينعكس زيادة في الاختلال الذي يتمتع به ترامب وربما تعكسه طلبات زائدة تفرض على زعماء الخليج.



وبتقليد للاسلوب الاميركي المختل في ارتكاب الجرائم ...جريمة في بعقلين الهادئة راح ضحيتها تسعة اشخاص ولا تزال معالمهما ملتبسة



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ام تي في"





في الاونيسكو تشريع في الشارع بداية انتفاضة جديدة.



في بعقلين جريمة جماعية مروعة, وفي الكورونا لا اصابات، انها التطورات الاربعة الابرز التي تحكمت في المشهد اليوم، فمع ان كل شيء أُعد باتقان في قصر الاونيسكو لتظهير جلسة التشريع في أجواء احتفالية، لكن الحدث الحقيقي العميق لم يكن هناك.



قصر الاونيسكو لم يكن قصر الشعب، هدير سيارات المنتفضين في الشوارع والساحات كان أقوى، شعاراتهم كانت أصدق، وغضب الناس كان اعنف.



هكذا بدت جلسة التشريع باهتة في معظم فصولها، ولم يخرق برودتها الا اعتراض النائبين نديم وسامي الجميل على الظهور المسلح لعناصر مدنية في محيط الاونيسكو وهو أمر ظل موضع أخذ ورد.



اما ما قاله الرئيس بري عن عدم تقصير المجلس وانه يقوم بواجباته واكثر، فلم يأت معبرا عن الواقع، فلا يفيد في شيء ان يقول رئيس السلطة الاشتراعية ان الكل يعلم متى كانت الجلسة مقررة وكيف تعطلت.كل شيء تعطل في البلد، وكل المؤسسات ابتكرت حلولا لازمة الكورونا في الاسبوع الاول من التعبئة العامة، فلماذا تأخر مجلس النواب الى هذا الحد ولم يستعد نشاطه, بل لم "يستلحق" حاله الا بعد مضي خمسة اسابيع كاملة على التعبئة؟



في المقابل ما حصل في الشارع ثبت ما كان تردد سابقا عن بداية جديدة للانتفاضة ، كما أكد ان فترة السماح التي منحها المنتفضون للحكومة والسلطة بسبب الكورونا وسواها انتهت الى غير رجعة، فهل ينتقل لبنان من عاصفة الكورونا الى زلزال الانتفاضة من جديد؟ أمنيا جريمة بعقلين كبيرة بوقائعها ودلالاتها.



الوقائع تشير الى مصرع تسعة اشخاص حتى الان ، وهو رقم كبير ومخيف ، والاهم انه يؤشر في دلالاته الى المنحى الخطر الذي ينحدر اليه المجتمع في ظل الازمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحتى الوجودية التي تعصف بابنائه، وتضع حياتهم في دائرة القلق والخوف والمجهول .



صحيا ، لا اصابات بالكورونا اليوم ، علما ان عدد الفحوص كان اقل وذلك بسبب استمرار اقفال بعض المختبرات ، فهل هذا هو السبب ؟ لكن ، وبمعزل عن التفاصيل ، فان ما يحصل على صعيد الكوورنا في لبنان ايجابي ويحمل على التفاؤل ، لكنه تفاؤل ينبغي ان يظل مشوبا بالحذر وذلك في انتظار بدء ظهور نتائج الفحوص العشوائية في المناطق ، وخصوصا ان اعادة النظر في قرار التعبئة لن تحصل قبل صدور النتائج المذكورة ، في 21 شباط كانت البداية وسجلت اول اصابة بالكورونا في لبنان ، وفي 21 نيسان لم تسجل اي اصابة ، فهل نحن امام بداية النهاية؟



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* مقدمة نشرة اخبار تلفيزيون "او تي في"





إذا كان فشل التعقيم الصحي لمبنى مجلس النواب نقل الجلسة التشريعية إلى قصر الأونيسكو، ففشل التعقيم السياسي للمشهد الوطني العام، سينقل البلاد عاجلا أم آجلا إلى مظاهر فوضوية تتأهب لتجترَّ نفسها، من دون تقديم بديل واضح، يعيد ثقة الناس إلى الحركة الاعتراضية، التي رفعت في 17 تشرين الأول الفائت مطالب جسدت في جزء كبير منها، أحلام جميع اللبنانيين، هذا إذا وضعنا جانبا ما اعتراها من شوائب، أولها الرفض للرفض، ورفض الحوار، والشعارات المنفصلة عن الواقع أو غير القابلة للتطبيق، إلى جانب منطق الشتائم، وذهنية المساواة بين الجلاد والضحية، التي لا نتيجة لها إلا حماية الفساد ومرتكبيه.



لكن، إذا كان مجرد عقد جلسة تشريعية، ولو في مكان استثنائي، يعطي



إشارة حياة إضافية من المؤسسات الدستورية التي حاول البعض تهشيمها، او اعتبارها بحكم الميت، فالمحصلة النهائية للنشاط المجلسي تبقى هي الأساس، سواء لناحية طرق ابواب الفاسدين من المدخل التشريعي، او لجهة إقرار القوانين الضرورية التي يحتاج إليها الناس، على حساب تلك التي تحمل التباسات عدة، أو التي تثير المخاوف، حتى إيجاد الصيغ القابلة لاجتياز نفق التفاهم بين الكتل الأساسية.



هذا مع التنوية بإقرار قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي سبق لرئيس الجمهورية ان رده لإدخال تعديل جوهري عليه يجعل الفاسدين في موقف اكثر ضعفا، مع الاشارة الى سؤال دائم عن مصير قوانين رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة وإنشاء محكمة الجرائم المالية واسترداد الأموال المنهوبة وكشف الحسابات والاملاك، الذي يبقى الاسرع والافعل، كما شدد رئيس تكتل لبنان القوي اليوم، لافتا إلى أن المشوار طويل، ولكن سنجتازه.



تبقى الاشارة الى الجريمة التي وقعت بعد ظهر اليوم في بلدة بعقلين وأدت إلى مقتل لبنانيين وسوريين، وفق المعلومات الأولية، علما ان دوافع الجريمة لم تتضح بعد بشكل رسمي.