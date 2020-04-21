رئيس بلدية رحبة: النتائج المخبرية تبشر بالخير ولكن...!

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أهلنا الأحبّاء

صحيح أن النتائج المخبرية تبشّر بالخير، وصحيح أن الإجراءات الوقائيّة الّتي فرضها واقع التعبئة العامّة بدأت تخفّف من البعض القيود المحدودة، ولكن حذار التهاون، فلا نريد أن نخسر في لحظة سوداء، ما جنيناه طيلة فترة الالتزام والابتعاد عن التّجمّعات.

مع أملنا الكبير أن نعلن قريبا انتصارنا على الكورونا، إلاّ أنّنا مستمرون بجديّة في كلّ الإجراءات

على صعيد بلدة رحبة، مع تحيّتنا للوافدين من المغتربات، والّذين يلتزمون بالحجر المطلوب منهم لمدّة أربعة عشر يوما، نناشد كلّ الوافدين الجدد التواصل مع البلديّة في حال برزت أيّة حاجة لتميم الالتزام بالحجر، فهذا شيء أساسيّ وضروريّ. كما نعلمكم أن مخزن المواد الغذائيّة يتّسع ويكبر، كما أنّ العمل في مركز الدكتور عبدالله خوري للعمر المديد مستمرّ وبجديّة. ورغم أن الكشوفات الهندسيّة أظهرت وجوب أعمال وقائيّة داعمة، ما جعلنا نتأخّر بعض الشيء، إلاّ أنّنا مصرّون على إنهاء هذا المركز، ليكون إلى جانب حاجات أبناء البلدة الآن وفي المستقبل.

أكرّر ندائي لجميع أهلنا، في كلّ مناطق الجومة، والقرى العكّاريّة، بضرورة الالتزام الكامل، بكلّ التدابير والإجراءات الوقائيّة الّتي كانت متّبعة، فالتّهاون قد يأتي بنتائج نحن بغنى عنها.

فلننتبه لحماية عائلاتنا، وبلداتنا، وبيئتنا، وقريبا سنعلن النصر معا بإذن الله.

فادي بربر

رئيس بلديّة رحبة واتّحاد بلديّات الجومة

21/4/2020