"منبر زحلة الثقافي" يثمّن جهود النواب لإقرار نفق ضهر البيدر

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ثمّن "منبر زحلة الثقافي الإجتماعي" إقرار مجلس النواب مشروع قانون نفق ضهر البيدر، موجِّهاً الشكر والتقدير لجهود النواب الزحليين والبقاعيين الذين عملوا لإقراره بمختلف انتماءاتهم السياسية، نظراً لما يشكله من فائدة استراتيجية للبقاعيين، ويُسهم في ربط البقاع بالعاصمة وتعزيز الترابط الإقتصادي، وتنمية البقاع في شكل عام وتوفير الوقت على المواطنين.

ورأى المنبر في هذه الخطوة المهمة والإستراتيجية، أمثولةً في التعاون بين النواب، ممثلي الشعب الشرعيين، في زحلة والبقاع لتنفيذ مشاريع تختص بالتنمية والنهوض الإجتماعي والإقتصادي، وتجاوز الصراعات السياسية والخلفيات المذهبية والشخصية والتسابق، من أجل المصلحة العامة. ولفت إلى أنَّ هذا ما سعى إليه المنبر في أنشطته الدورية منذ عامين لتشكيل مساحة مشتركة بين الطاقات الزحلية والبقاعية، وعبر جولاته واتصالاته مع نواب البقاع لعقد ندوة عن "خطوط مواصلات البقاع الإستراتيجية وتأثيراتها الإقتصادية والإجتماعية"، في 26 تشرين الأول من العام الماضي، والتي أتت أحداث "انتفاضة 17 تشرين" لتؤجلها.



وقد أكد "منبر زحلة الثقافي الإجتماعي" أنه سيواصل أنشطته مع المعنيين لبحث القضايا والمشاريع الزحلية والبقاعية، والضغط في سبيل تنفيذها بما يخدم المصلحة العامة وتعزيز ثقافة التشارك في إدارة الشأن العام.