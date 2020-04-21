ماذا حصل في اجتماع مصرف لبنان وشركات تحويل الأموال؟

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عقد بتاريخ 21 نيسان 2020 اجتماع بين مصرف لبنان وشركات تحويل الأموال، وقد تمّ تحديد آلية تطبيق التعميم الوسيط رقم 551 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 16 نيسان 2020.

ستباشر شركات تحويل الأموال تنفيذ التعميم الوسيط يوم الجمعة الواقع فيه 24 نيسان 2020 على أن يتمّ تطبيق سعر الصرف المتداول في السوق اللبناني إلى حين جهوزية المنصّة الإلكترونية، وبذلك يكون سعر الصرف في السوق، أي السعر المتداول لدى الصرّافين، هو نفسه السعر المطبّق في شركات تحويل الأموال، فلا يتكبّد الزبائن أي خسارة جراء استلام الحوالات الواردة من الخارج، على عكس ما تمّ تداوله عن تطبيق أسعار صرف بعيدة عن سعر الصرف في السوق.

إن الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان ستزوّد الشركات يومياً بسعر الصرف في السوق ابتداءً من 24 نيسان 2020،

علماً أن شركات تحويل الأموال ستواصل تسديد الحوالات الواردة إلى لبنان قبل ذلك التاريخ بالدولار الأميركي حصراً.