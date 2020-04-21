كنعان بعد الأخذ باقتراحاته: لإدراج اعتماد المستشفيات ورد القروض والحد من ارتباطها بالنزوح السوري وضبط ارتفاع سعر الدولار وتحرير الهبات من الضرائب والرسوم

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دعا النائب ابراهيم كنعان الى الاسراع في معالجة مسألة ارتفاع سعر صرف الدولار معتبرا خلال الجلسة التشريعية ان المسألة غير مقبولة وتتطلب اجراءات للضبط اليوم قبل الغد، فتوجه رئيس المجلس النيابي نبيه بري عندها لرئيس الحكومة قائلا: بدنا معالجة والا اللبناني بيستفيق على ما لا يمكن تحمّله".

وطالب كنعان باعفاء الهبات والمساعدات المرتبطة بمواجهة الكورونا من كل الضرائب والرسوم لا من الtva فقط، فسارت الحكومة بطرحه واقر.

وطلب كنعان رد قرض ب ٤،٩ مليون دولار لعدم قدرة لبنان على الاقتراض في هذه المرحلة وبسبب تخصيص جزء منه للعمالة السورية. كما شدد على ضرورة رد قرض ٤٣ مليون دولار لعدم قدرة لبنان على الاقتراض قائلا "نحن في وضع مالي مأزوم".

وشدد كنعان على "ضرورة ايلاء مشروع القانون المتعلق بمستحقات المستشفيات الخاصة الاهتمام واقراره لانه مطلب حيوي في هذه المرحلة للقطاع الاستشفائي والمواطنين".

كما دعا لاقرار تعليق جزء المادة ٣٢ من الموازنة المرتبط حصراً بالبلديات قائلا: "انها حاجة ماسة لتتمكن البلديات من مساعدة المواطنين اجتماعيا بظل تداعيات الكورونا".

واكد كنعان "ضرورة تمديد تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية الى نهاية ايلول بدل نهاية حزيران كما تقترح الحكومة تسهيلا لامور الناس في هذه الظروف الصعبة" .

اشارة الى ان المجلس النيابي اقر البند ٧ الذي يعنى بشركات التوظيف الخاص وفق الصيغة المعدلة الواردة من اللجنة الفرعية برئاسة كنعان.