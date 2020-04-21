كنعان يطالب من مجلس النواب بتسهيل امور الناس وحقوق المستشفيات وبضبط ارتفاع سعر الدولار

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طالب النائب ابراهيم كنعان في بداية الجلسة التشريعية الصباحية بضرورة ايلاء مشروع القانون المتعلق بمستحقات المستشفيات الخاصة الاهتمام واقراره لانه مطلب حيوي في هذه المرحلة للقطاع الاستشفائي والمواطنين.

واثار كنعان مسألة ارتفاع سعر صرف الدولار معتبرا ان المسألة غير مقبولة وتتطلب اجراءات للضبط اليوم قبل الغد، فتوجه رئيس المجلس النيابي نبيه بري عندها لرئيس الحكومة قائلا: بدنا معالجة والا اللبناني بيستفيق على ما لا يمكن تحمّله".

وقد اقر المجلس النيابي البند ٧ الذي يعنى بشركات التوظيف الخاص وفق الصيغة المعدلة الواردة من اللجنة الفرعية برئاسة كنعان.

وقد سارت الحكومة باقتراح كنعان باعفاء الهبات والمساعدات المرتبطة بمواجهة الكورونا من كل الضرائب والرسوم لا من الtva فقط.

وكان كنعان دعا لاقرار تعليق المادة ٣٢ من الموازنة قائلا: انها حاجة ماسة لتتمكن البلديات من مساعدة المواطنين اجتماعيا بظل تداعيات الكورونا".

كذلك اقترح كنعان تمديد تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية الى نهاية ايلول بدل نهاية حزيران كما تقترح الحكومة تسهيلا لامور الناس في هذه الظروف الصعبة.