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صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان التالي:

آخر مستجدّات أعمال الحفر في الرقعة رقم 4

دأبت وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول على نشر المعلومات الدقيقة المتعلّقة بقطاع البترول في لبنان، الأمر الذي ينطبق حكمًا على أعمال الحفر في الرقعة رقم 4 . وعطفًاعلى ما سبق الإعلان عنه، تحتاج عمليّات الحفر إلى مدّة لا تقلّ عن شهرين لاستكمال البئر الاستكشافية الأولى التي كانت قد انطلقت بتاريخ 3 آذار 2020. وتتواصل الأنشطة تبعًا للبرنامج المحدّد لها وذلك بفضل اتّخاذ الشركة المشغّلة التدابير الوقائيّة اللازمة لاستمرار العمل بالتعاون مع السلطات المختصّة على الرغم من حالة التعبئة العامّة المعلنة في البلاد بسبب فيروس كورونا. تمارس شركة توتال والشركات المقدّمة للخدمات أنشطتها اللازمة وفقًا لأفضل الممارسات العالميّة في هذه الصناعة الّتي ترافق أعمال الحفر في المياه العميقة وتحرص هيئة إدارة قطاع البترول على متابعة سير الأعمال يوميًّا.

يهمّ الوزارة أن توضح انه من السابق لأوانه حتّى الآن تحديد نتائج الحفر قبل انجازه بشكل تام وتحليل نتائجه ايجابية كانت أم سلبية.

لذا، تؤكّد وزارة الطاقة والمياه أنّ ما يتمّ تداوله من تحليلات حول أعمال الحفر ونتائجها فلا يستند إلى معطيات واقعيّة وحقيقيّة وهو غير صادر عن أيٍّ من الوزارة والهيئة ولا عن الشركة المشغّلة توتال، مع التاكيد على انتهاج الوزارة الشفافيّة والدقّة في نشر الأخبار المتعلّقة بهذا القطاع.