living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

استقالة رئيس اتحاد نقابات المخابز والأفران

21
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


قدم نائب رئيس الاتحاد ورئيس نقابة المخابز العربية علي ابراهيم استقالته من الاتحاد والنقابة على اثر تفاقم امور بين اتحاد نقابات المخابز والافران ووزارة الاقتصاد والتجارة.

وجاء في كتاب الاستقالة الاتي:

"نظرا للظروف القاهرة التي يمر بها قطاع المخابز والافران لعدم معالجة المسؤولين المعنيين لمطالب القطاع المحقة، وأمام الواقع المرير الذي يرزح تحته قطاعنا، منذ بدء ارتفاع سعر الدولار الاميركي، وعدم مبالاة المسؤولين لايجاد الحلول الناجعة لهذا القطاع. فوجئنا اليوم ايضا بهجمة شرسة من وزارة الاقتصاد والتجارة على المخابز والافران في كل المناطق اللبنانية، كأننا امام مهزلة كبيرة غابت عنها العدالة والحق. وكأن أزمة لبنان هي في سعر ربطة الخبز، من دون النظر الى اسعار باقي السلع التي ارتفعت أضعاف ما كانت عليه.

وفي ظل هذا التجني والافتراء أتقدم باستقالتي من اتحاد نقابات المخابز والافران ومن نقابة المخابز العربيه، آملا ان يضع المسؤولون حدا لهذه المهزلة التي طالت قطاع اساسي في الدورة الاقتصادية والاجتماعية بسبب غياب اية سلطة لوزارة الاقتصاد على باقي السلع والمواد الغذائية لتثبت وجودها في سعر ربطة الخبز وانها هي صاحبة القرار".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout