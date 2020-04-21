مؤسسة مياه البقاع تحدد آلية تسديد تحصيل الإشتراكات المترتبة واستقبال طلبات الإشتراكات الجديدة

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بيان صادر عن مؤسسة مياه البقاع

بناءً على قراري مقام مجلس الوزراء رقم 42/2020 تاريخ 11/3/2020 المتعلق بالتدابير والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، والقرار رقم 1 تاريخ 15/3/2020 (إعلان التعبئة العامة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا)

ومن أجل تأمين كلفة استمرارية خدمة المياه باعتبارها مرفق حيوي وهام،

يهم مؤسسة مياه البقاع أن تعلم السادة المشتركين حول آلية تسديد تحصيل الإشتراكات المترتبة واستقبال طلبات الإشتراكات الجديدة وفق إلإلتزام بشروط السلامة العامة في إطار مواجهة فيروس كورونا.

بناء عليه، تعلن المؤسسة أنها ستباشر ابتداء من الخميس المقبل 23/4/2020 بشكل تدريجي بتلقي الإشتراكات المتوجبة إضافة إلى الرسوم المترتبة على تركيب عيارات جديدة تلبية لطلبات العديد من طالبي هذه العيارات، وذلك:

- بشكل مباشر من خلال فتح الصناديق في مراكز المؤسسة والمصالح التابعة لها على أن يتم الإلتزام بإجراءات الوقاية المشددة من مسافات تباعد بين المواطنين والموظفين من جهة، وبين المواطنين أنفسهم، إضافة إلى التعقيم والكمامات والقفازات.

- كما تشجع المؤسسة المشتركين على تسديد الإشتراكات عبر مكاتب شركات تحصيل الأموال omt و cash united و bob finance

- أو من خلال التولصل مع المؤسسة من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالمؤسسة : info@bwe.gov.lb أو التواصل عبر تطبيق WhatsApp على الرقم 81/178100 بواسطة الرسائل الصوتية او المكتوبة أو الإتصال من أي خط أرضي خلال أوقات الدوام الرسمي على الخط الساخن 1781 والتطبيق الهاتفي BWE المتاح على جميع الهواتف الذكية، حيث سيتم إرسال أحد الجباة إليكم مع ضمان اتخاذ كافة تدابير الوقاية المطلوبة.

كما تذكّر إدارة المؤسسة وتحسسًا منها بالأعباء المعيشية والاجتماعية الصعبة، أنها قد سمحت بتقسيط دفع الإشتراكات والاعفاء من الغرامات بما لا يثقل الأعباء على المواطنين ولا يفقد المؤسسة موردها الوحيد باعتبار أن تمويلها يعتمد على الإشتراكات فحسب، ويخشى أن ينعكس التراجع الكبير الحاصل في تسديد الإشتراكات تراجعًا لقدرة المؤسسة على الإٍستمرارية ما يؤثر سلبًا وبشكل تلقائي على خدمة التغذية بالمياه وإصلاح الأعطال، التي تلتزم المؤسسة بتأديتها بالطريقة الفضلى للمواطنين في مختلف المناطق الواقعة في إطار صلاحيتها، علمًا أن فرق الصيانة وتحصيل الأعطال لم تتوقف يومًا عن تأدية الواجب رغم الظروف الصعبة التي نمر بها.