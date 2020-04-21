الجيش يوزع المساعدات في كل المحافظات اللبنانية

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أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيانٍ، أنه "باشرت صباح اليوم وحدات من الجيش توزيع المساعدات الاجتماعية لعائلات تلامذة المدارس الرسمية في كل المحافظات اللبنانية، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء ووفقا للّوائح المقدّمة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي".

وأضافت، "ستتم عملية التوزيع التي تستمر عدّة أيام، داخل مباني المدارس الرسمية بالتنسيق مع مدرائها الذين تولّوا مهّمة التواصل مع الأهالي وتوزيعهم وفق مواعيد محدّدة لمنع التجمّع وحفاظاً على سلامتهم".

وطلبت قيادة الجيش، من "الأهالي الواردة أسماؤهم في اللوائح التجاوب مع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا واصطحاب إخراج قيد إفرادي وعائلي معهم، على أن يكون صادراً منذ مدة لا تتجاوز السنة، وتسهيلاً لعملية التواصل، أنشأت قيادة الجيش مركز اتصال Call center لتلقّي أي استفسار من المواطنين، على الأرقام التالية: 05456944، 05456963ـ 05456976، 05956153، 05958780".