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المكتب الإعلامي للوزير المشرفية: التلفيقات والأضاليل حول المساعدات الإجتماعية لن تغيّر في الحقيقة

21
APRIL
2020
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ردّ المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية والسياحة البروفسور رمزي المشرفية في بيان، على رسالة صادرة عن أحد نوّاب منطقة حاصبيا حول توزيع المساعدات الإجتماعية، فقال: "ظننا للوهلة الأولى بعد قراءة الرسالة الموجّهة من سعادة النائب أننا قد نكون في وزارة ثانية لا علاقة لها بالشؤون الإجتماعية، أو في حكومة ثانية غير الموجودة حالياً، لما تحمله من أضاليل وافتراءات وأخبار لا تمتّ إلى الواقع والحقيقة بصلة. وهنا لا بدّ وباختصار شديد من توضيح الآتي:
 
أولاً: لم يتم وضع أي لائحة اسمية في وزارة الشؤون، وكما أعلنا مراراً وتكراراً تمّت الإستعانة بقاعدة البيانات المتعلقة ببرنامج الأسر الأكثر فقراً الموجودة في رئاسة مجلس الوزراء والتي وضعت في الحكومات السابقة.
 
ثانياً: الكلام عن توزيع المساعدات بحسب الأقضية والمناطق وبنسب مختلفة، هو اختراعات وتلفيقات لا صحّة لها.
 
ثالثاً: لم ندلِ بأي تصريح لأي صحيفة بالمضمون الذي ذكر في رسالتكم، بل كان خبراً مفبركاً وتمّ تصحيحه في العدد التالي.
 
رابعاً: نتمنّى استقاء المعلومات من الوزارة أو المصادر الرسميّة قبل القيام برمي التهم والمزايدة التي لا تقدّم ولا توّخر. اقتضى التوضيح".
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