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رسالة إلى نادي رؤساء الحكومات السابقين (بقلم سامر موسى‎)

21
APRIL
2020
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تملكون ثروة اكبر من ديون لبنان و تنتقدون اداء حكومة تحاول تصحيح سياساتكم ولملمة قذاراتكم ،،،،،
حكمتم ثلاثين عاما تقاسمتم خلالها مغانم السلطة واموال الناس . وأورثتمونا الديون والادارات الفاسدة والمهترئة.....
بربكم انظروا الى مجتمعكم ، انظروا للذين انتخبوكم ، انهم غير قادرين على حجر انفسهم في زمن كورونا خوفا من الجوع ،لم تتركوا لهم خيار الوقاية فالجوع مخيف بالنسبة لهم اكثر ، انظروا الى طرابلس وعكار وصيدا والبقاع ، فيما انتم تتنعمون بالثروة...انظروا اليهم حفاة عراة ،هم اليوم بحاجتكم اكثر من مواسم الانتخابات حيث شراء الاصوات ،استثمروا اليوم في صحتهم كي تبقى لهم اصوات في ما بعد .....والابشع انكم تدفعون بهم الى ثورة المجهول ، ارحمونا وارحموهم...
الا تخجلون من اعطاء النصائح ،
اي وقاحة لديكم ، 
اي نوع من انواع البشر هذا ، يبطش ويسرق و يهدر ويتآمر ويتعامل ،،،، 
تدعمون بقاء اللاجئين على حساب اللبنانين ، بعد ان وقفتم زمناً الى جانب إبقاء الفلسطنيين ايضا على حسابنا وحساب وجودنا، 
وقفتم الى جانب سوريا ضد ميشال عون والى جانب اسرائيل ضد حزب الله.....
واليوم تسعون للعودة الى السلطة وكأن لبنان بحاجة لعودتكم....
 
للامانة ، لقد فكرت كثيرا فلم اجد صفة حميدة واحدة تنطبق عليكم ....
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