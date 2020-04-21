جولة لوزير الإقتصاد.. وهذا ما كشفه!

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أشار وزير الاقتصاد راوول نعمة، إلى أنه "لدي وثيقة عن إتفاق بين 8 أفران على أن تكون ربطة الخبز بـ 900 غرام، وفي بعض المناطق بيعت ربطة الخبز بـ1750 ليرة".



ولفت إلى أنه "على الافران أن تعرف أننا في دولة قانون، وسنقوم بكلّ ما يلزم لتصحيح الامور".



وخلال جولة تفقدية مع مراقبي مديرية حماية المستهلك على المخابز والافران، قال نعمة: "سأزور عدداً من الافران في مختلف المناطق على أن أشارك بعدها في الجلسة عند الساعة 11".



وأكد نعمة، أن "وزن ربطة الخبز 900 غرام وهو غير قانوني وغير مقبول، وتم تسطير محضر ضبط وسيتم مصادرة البضاعة بعد اخذ اشارة من القضاء المختص".