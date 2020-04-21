عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 نيسان 2020

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الأخبار: «عملية السياج»: دفعة أولى من المفاجآت

الحريري ـ جنبلاط ـ جعجع: لا جبهة معارضة

تفاؤل حذر يسيطر على «المشهد الكوروني»: عدّاد الاصابات ثابت

نداء الوطن: "التعثّر" يعيق مساعدات كورونا... فهل تجيّر الحكومة أموال "بسري" لـ "سدّ" احتياجات الناس؟

"العفو" على "خشبة" الأونيسكو... و"الدخان الأبيض" يتصاعد من "الحشيشة"!

الديار: حزب الله يوجه «صفعة» لاسرائيل على الحدود : لا تغيير في «قواعد الاشتباك»

ثلاثة اسابيع حاسمة في مواجهة «كورونا»... وانفجار «الشارع» يسابق «الوباء»

بغياب «الاهتمام» الاميركي جعجع لا يثق بالحريري وجنبلاط : «رح يبيعونا» مجددا



اللواء: كباش التشريع والتجويع: ثلاثة أيام صعبة تحدّد مصير التعبئة العامة

«معركة العفو»: عون لعفو خاص وبري لعفو عام.. ولجم الدولار أولوية قبل قرارات الفساد

النهار: كورونا تحرم أميركا نفطها... الخام تحت الصفر للمرة الأولى



الجمهورية: الحكومة فوق نار التصعيد السياسي

l'orient le jour: La révolution semble de retour malgré le Covid-19

the daily star: Parliament set for showdown over amnesty bill