عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 نيسان 2020

الأخبار: «عملية السياج»: دفعة أولى من المفاجآت
الحريري ـ جنبلاط ـ جعجع: لا جبهة معارضة
تفاؤل حذر يسيطر على «المشهد الكوروني»: عدّاد الاصابات ثابت
نداء الوطن: "التعثّر" يعيق مساعدات كورونا... فهل تجيّر الحكومة أموال "بسري" لـ "سدّ" احتياجات الناس؟
"العفو" على "خشبة" الأونيسكو... و"الدخان الأبيض" يتصاعد من "الحشيشة"!
الديار: حزب الله يوجه «صفعة» لاسرائيل على الحدود : لا تغيير في «قواعد الاشتباك»
ثلاثة اسابيع حاسمة في مواجهة «كورونا»... وانفجار «الشارع» يسابق «الوباء»
بغياب «الاهتمام» الاميركي جعجع لا يثق بالحريري وجنبلاط : «رح يبيعونا» مجددا
اللواء: كباش التشريع والتجويع: ثلاثة أيام صعبة تحدّد مصير التعبئة العامة
«معركة العفو»: عون لعفو خاص وبري لعفو عام.. ولجم الدولار أولوية قبل قرارات الفساد
النهار: كورونا تحرم أميركا نفطها... الخام تحت الصفر للمرة الأولى
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